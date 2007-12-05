Разработка флеш-приложения

Необходимо сделать меню (или дать готовый скрипт). Меню состоит из закладок, расположенных в один ряд горизонтально. При большом количестве закладок появляются стрелки справа и слева с помощью которых можно просматривать все закладки. Если закладок не ...
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Нужно запрограммировать flash-плеер audio-файлов.
Работа срочная. Цена договорная.
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