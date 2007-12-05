Создание xml парсера Playfon (b2m.ru)

Требуется создать движок (на php) для партнёрского магазина playfon, автоматически забирающий xml контент с playfona, загоняющий его в MySQL базу, сохраняющий картинки (предпросмотр) на сервер (возможность включать/выключать - то есть, что бы картинки могли браться как с плэйфона, так и с сервера, где установлен скрипт) проверяющий обновление контента раз в сутки, отображающий сам магазин.

В движке должно быть:

Шаблонный дизайн - лёгкая смена дизайна

Изменяемые (настраиваемые) title для каждого раздела

Вывод в титл названий игр, тем и т.п.

Статические url

Возможность создавать оригинальные url (произвольно менять - в пределах разумного)

Возможно, ТЗ со временем дополнится

Предоплата возножна только через "Безопасные сделки"

Жду ваших предложений, цен и резюме.