Куплю ВАШИ готовые скрипты, авторское право на них

У Вас есть:

хороший интересный скрипт - каталог, чат, что-то интересное и не обычное, авторство ваше

Я готов купить скрипт + авторское право на него.

Либо купить скрипт за меньшую цену, и платить вам процент, от его реализаций т.е. продаж.

Пишите предложения сюда, либо в асю - 173818, либо на е-майл [email protected]