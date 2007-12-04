Сравнение цен

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок193 просмотра
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Сравнение цен в различных интернет магазинах

Владелец магазина получает логин пароль и имеет возможность

Редактировать свой аккаунт обширная статистика двуязычный интерфейс

Расширенный поиск Регистрация обычных юзеров рассылка мэйлов

Комментарии к каждому продукту Ничего сложного!

Проект должен быть выполнен на Asp.net + SqlServer2005

Графический интерфейс не имеет значения

Особые требования предъявляются к стандартам написания кода!!!

Необходим человек минимум два года опыта работы с Dot.net (не фриланс)

Возможно долговременное сотрудничество!

Достойное вознаграждение!!!

16 лет назад
Arturr
Гость 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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