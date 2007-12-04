Существующий скрипт не работает или работает неправильно и не полностью отвечает требованиям. Предполагается сделать на базе почти готового модуля для oscommerce – “product extra field” http://addons.oscommerce.com/info/2202 Требования к поиску 1. Должны отображаться: 1.1 Список производителей товаров в из етой категории (в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сравнение цен в различных интернет магазинах
Владелец магазина получает логин пароль и имеет возможность
Редактировать свой аккаунт обширная статистика двуязычный интерфейс
Расширенный поиск Регистрация обычных юзеров рассылка мэйлов
Комментарии к каждому продукту Ничего сложного!
Проект должен быть выполнен на Asp.net + SqlServer2005
Графический интерфейс не имеет значения
Особые требования предъявляются к стандартам написания кода!!!
Необходим человек минимум два года опыта работы с Dot.net (не фриланс)
Возможно долговременное сотрудничество!
Достойное вознаграждение!!!
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