Flash Каталог

Cтудии Belka&Strelka (belkastrelka.com) нужен человек хорошо знающий ActionScript.

Находимся мы в центре Киева. Можно встречается у нас в студии в удобное для Вас время, обсуждать текущие проекты, задачи, сроки и гонорары.

Мы ищем фрилансера который живет в Киеве. Для личного контакта у нас в студии. Для начала нам нужно за 4 дня сделать каталог на основе одного платного плагина к Adobe Flash. Плагин есть, наполнение тоже, нужно просто грамотно все собрать.