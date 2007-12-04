Flash Каталог

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Cтудии Belka&Strelka (belkastrelka.com) нужен человек хорошо знающий ActionScript.

Находимся мы в центре Киева. Можно встречается у нас в студии в удобное для Вас время, обсуждать текущие проекты, задачи, сроки и гонорары.

Мы ищем фрилансера который живет в Киеве. Для личного контакта у нас в студии. Для начала нам нужно за 4 дня сделать каталог на основе одного платного плагина к Adobe Flash. Плагин есть, наполнение тоже, нужно просто грамотно все собрать.

16 лет назад
Drewww
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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