Программирование пхппробид скрипта

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка123 просмотра
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Кто работал с системой, а особенно последними версиями 5.25, 6 - есть работа.

16 лет назад
gogison
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
RomanBush
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$100
Человек - опытный программист. Знает свое дело и выполняет работу качественно и быстро.
Нормальное задание - нормальная оплата. Слово держит. Рекомендую.