Реализовать проект на x-cart pro

Нужно написать скрипт php который я смогу инклюдить к примеру в шаблон от ДЛЕ. Суть: на сервере есть видеофайлы, соответственно я не хочу выдавать линк на них. Эти файлы проигрываются с помощью флешплеера (*flv), надо сделать так ...