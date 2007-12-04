Реализовать проект на x-cart pro

$300
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки105 просмотров
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Необходимо реализовать проект на x-cart pro.

Требуется русификация, натяжка дизайна, модернизация x-cart-a для создания индивидуальной логики работы. Детали в личной переписке.

16 лет назад
sergeda
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
apm
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$300
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