Компонент + модуль тотализатора для Joomla

alfarad.ru нужно сменить дизайн вставить текст пишите стоимость и сроки в асю 120-041 !!!работа для людей знающих PhP!!!
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Нужен компонент тотализатора хоккейных матчей.
Нужно:
1. Общий рейтинг всех участников
2. Ставка делается в виде итогового счета матча. Если человек угадал счет - это одно кол-во очков, угадал выиграла или проиграла команда - другое, угадал разницу шайб - третье.
3. Календарь игр, в котором идет выборка по дате. Т.е. начавшиеся матчи из выбора исключаются.
4. Админка. Где вбиваешь календарь игр и дату окончания приема ставок по каждой из игр.
+ Модуль, который показывает заданное количество участников в турнирной таблице.
Есть пример реализации, который достаточно близок к желаемому. Могу показать.
icq: 477127650
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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