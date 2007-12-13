Компонент + модуль тотализатора для Joomla

Нужен компонент тотализатора хоккейных матчей.

Нужно:

1. Общий рейтинг всех участников

2. Ставка делается в виде итогового счета матча. Если человек угадал счет - это одно кол-во очков, угадал выиграла или проиграла команда - другое, угадал разницу шайб - третье.

3. Календарь игр, в котором идет выборка по дате. Т.е. начавшиеся матчи из выбора исключаются.

4. Админка. Где вбиваешь календарь игр и дату окончания приема ставок по каждой из игр.

+ Модуль, который показывает заданное количество участников в турнирной таблице.

Есть пример реализации, который достаточно близок к желаемому. Могу показать.

icq: 477127650