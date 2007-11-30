И так цель создать форму типа http://www.wm39.ru/wm.htm, но чтобы при выборе вида оплаты Webmoney человек оплачивал через мерчант, если выбирают любую другую валюты типа E-Gold, E-Bullion, то выдаеются реквизиты на которые надо оплатить и так ...
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Скрипт для работы с sms билингом
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