http://online.fhr.ru/ Нужно написать граббер. Который будет выдирать информацию с этой странички. Нужно: команды и счет (вот здесь есть счет http://online.fhr.ru/date.php?date=30.11.2007). Идет выборка только по одному чемпионату. Все выводится в php файле вертикальным скроллингом. Стучитесь в ICQ: 477127650
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База знаний компании "ВайФри" представляет из себя хранилище информации в виде списка вопросов и ответов на них. Предполагается, что количество элементов в базе знаний не превысит 1000.
База знаний состоит из 2 частей: пользовательской и администраторской.
Пользовательская часть представляет из себя интерфейс, состоящий из ключевых полей. Значения полей являются критерием поиска соответствий в базе знаний.
В случае, если результат поиска в базе знаний пользователя не устраивает, то пользователю должна быть предоставлена возможность отправить электронное письмо в службу техподдержки.
Таким образом, пользовательский запрос разбивается на две логические операции:
1. Поиск соответствий в базе знаний "ВайФри"
2. Запрос в службу технической поддержки "ВайФри"
Администраторская часть базы знаний является интерфейсом, используя который администратор базы знаний мог бы легко и быстро добавлять или изменять значения в ключевых полях. А так же администраторский интерфейс должен позволять администратору добавлять и редактировать список вопросов и ответов на них, который содержится в базе знаний.
Итого, планируется 2 группы пользователей - администратор и пользователи
Данный проект является проектом по созданию подраздела к уже существующему сайту компании.
Язык программирования PHP 4, Субд - MySQL 4, платформа Apache.
Техническое задание по проекту имеется.
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