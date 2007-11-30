База знаний компании "ВайФри" представляет из себя хранилище информации в виде списка вопросов и ответов на них. Предполагается, что количество элементов в базе знаний не превысит 1000.

База знаний состоит из 2 частей: пользовательской и администраторской.

Пользовательская часть представляет из себя интерфейс, состоящий из ключевых полей. Значения полей являются критерием поиска соответствий в базе знаний.

В случае, если результат поиска в базе знаний пользователя не устраивает, то пользователю должна быть предоставлена возможность отправить электронное письмо в службу техподдержки.

Таким образом, пользовательский запрос разбивается на две логические операции:

1. Поиск соответствий в базе знаний "ВайФри"

2. Запрос в службу технической поддержки "ВайФри"

Администраторская часть базы знаний является интерфейсом, используя который администратор базы знаний мог бы легко и быстро добавлять или изменять значения в ключевых полях. А так же администраторский интерфейс должен позволять администратору добавлять и редактировать список вопросов и ответов на них, который содержится в базе знаний.

Итого, планируется 2 группы пользователей - администратор и пользователи

Данный проект является проектом по созданию подраздела к уже существующему сайту компании.

Язык программирования PHP 4, Субд - MySQL 4, платформа Apache.

Техническое задание по проекту имеется.