Создать сайт

Есть скрипт он-лайн поддержки пользователей (он лайн чат), необходимо: 1. Русифицировать (частично выполнено), 2. Исправить корявости с кодировкой, 3. Сделать чтобы он корректно работал в Ie от 5.0, firefox и opera. Привести его в прорядок ...
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