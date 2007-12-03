Мост Joomla 1.0.12 и phpBB3 RC

Нужно написать мост. Что требуется. Человек регистрируется в Джумле, автоматом регистрируется и на форуме, так и наоборот. Больше ничего не требуется (вроде одной авторизации с кукми везде и т.д.) Нужно только создать учетные записи по никам.

Пишите бюджет и сроки