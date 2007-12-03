Мост Joomla 1.0.12 и phpBB3 RC

Веб-программированиеЗавершен2 заявки121 просмотр
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Нужно написать мост. Что требуется. Человек регистрируется в Джумле, автоматом регистрируется и на форуме, так и наоборот. Больше ничего не требуется (вроде одной авторизации с кукми везде и т.д.) Нужно только создать учетные записи по никам.

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PHPJoomla
16 лет назад
Fanamura
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Alwake
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
29 отзывов(-5)
16 лет назад
$20
1 день
Быстро, профессионально. Рекомендую