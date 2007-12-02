Натянуть верстку на скрипт магазина

Есть верстка, желательно натянуть на shop-script.

Специфические моменты (которые не нашел как реализовать в шоп скрипт):

есть несколько критериев товара:

Бренд

Тип (Свитер, брюки)

На кого одежда (мужская одежда, женская одежда, аксессуары).

Размер одежды

Нужно:

1) Выводить бренды списком (как вариант решения - бренд=категория)

2) при клике по картинке (ссылке, ставяться один раз в шаблоне) выводились:

а) Только мужская одежда

б) Только женская одежда

в) Аксессуары

г) Только имеющаяся на складе

3) поиск - выпадающим списком - выбор типа товара, бренда, и обычный input type=text