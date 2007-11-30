FLASH профи

Здравствуйте. Необходим программист с хорошим знанием Perl и Php. Нужно доработать скрипт рассылки с сайта. Схема такая: Пользователь заходит на http://itnegotiant.servertorg.ru/index.php?act=page&id=8 Подписывается на рассылку. Только периодичность другая будет: - ежедневно - 3 раза в неделю - раз в неделю Нужно соотвественно так ...