OsCommerce – разработка модуля доставки

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Требуется модуль "Доставка Почтой России" для OsCommerce
Требуется комплексное решение c функционалом, идентичным таковому у имеющегося модуля от Igel, но работающее с наземной, авиа, комбинированной доставкой с автоматическим выбором типа доставки, учитывающее ограничения по пересылке, и использующее для этого эталонные справочников почты, а именно "СПРАВОЧНИК ИНДЕКСОВ ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ" и "ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПЕРЕСЫЛКЕ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ".
Т.е. составными частями решения являются:
– модуль для ОСК
– доработка БД ОСК для хранения и редактирования эталонных справочников.
– средство для внедрения в БД ОСК эталонных справочников (парсер .csv с разделителем (tab, ; иной))
– дополнительно: ajax-подстановка значения в поля "регион", "нас. пункт" из справочника объектов на основании индекса.
Бюджет проекта указан с учетом того, что есть много готовых наработок, которые я предоставлю.
Получение актуальную информацию по тарифам и ограничениям с почты не является проблемой. Алгоритмы, актуальные тарифы, я предоставлю.
Результаты, рассчитываемые модулем, должны совпадать с теми, что выдает программа "Партионная почта"
Пример интересующего решения: netso.ru
Срок разработки – 3 недели.
Портфолио, резюме и пр. факты, демонстрирующие ваши профессиональные успехи – в почту [email protected]
Питерским – предпочтительнее звонить +7-901-311-5560, Андрей.
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