Создание сайта

Необходимо создать сайта на подобие ticketland.ru.

С возможностью бронирования мест (в соответствии с планом зала конкретного театра) на конкретный спектакль.

Также должен быть разработан бэкофис, где можно будет управлять доступными для бронирования местами.

В своих предложениях указывайте, пожалуйста, предполагаемые сроки выполнения работы и ожидаемый уровень оплаты.