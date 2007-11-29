Разнести веб-потоки сервера по ip

суть проблемы - у сервера 4 IP адреса

написать робот котрый будет запускать скрипт каждые 5 минут так что скрипт будет выходить в инет под другим IP

и все это по кругу

по кругу или не по кругу - неважно - главное как переключать IP под которым он вышел в инет

ВАЖНО! отключать интерфейсы нельзя, т/к/ старые скрипты продолжают работу по старым IP

а то найдутся умники начнут говорить что отключайте при запуске все альясы и пользуйтесь текущим сободным

50 супер мах. это просто надо знать и все. самого программирования там нет. это знание unix