Разработка компонентов для jooml'ы

$40
Веб-программированиеЗавершен4 заявки199 просмотров
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Нужно разработать, два компонента для jooml'ы версии 1.13.

Сами компоненты:

1. Информер погоды с сайта www.rp5.ru (отображение на главной странице, краткую информацию, при переходе на ссылку полная информация)

2. ТВ программа (отображение на главной странице, краткую информацию для несколько каналов и передач идущих в данный период времени, при переходе на ссылку полная информация). Информация о программах передачах, должна обновляться автоматически, с какого либо ресурса ([email protected] и т.д.)

16 лет назад
xkspy
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Horatio
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$50
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Со своей стороны хочу отметить, что заказчик четко и ясно представляет себе, чего он хочет, и также четко и ясно выражает свои пожелания. В ходе выполнения не оказывалось никакого давления, так что работать было одно удовольствие.
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