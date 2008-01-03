Разработка компонентов для jooml'ы

Нужно разработать, два компонента для jooml'ы версии 1.13.

Сами компоненты:

1. Информер погоды с сайта www.rp5.ru (отображение на главной странице, краткую информацию, при переходе на ссылку полная информация)

2. ТВ программа (отображение на главной странице, краткую информацию для несколько каналов и передач идущих в данный период времени, при переходе на ссылку полная информация). Информация о программах передачах, должна обновляться автоматически, с какого либо ресурса ([email protected] и т.д.)