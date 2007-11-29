Работа заключается в доделавании портала, програмист будет выдавать API, а вы будете обрабатывать должным образом. (перед обработкой страницы я ему дам список классов и методов, которые надо использовать) работа заключается в написании блоков таких как = ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать банерообменную сеть.
Итак у нас есть:
1. Скрипт "the banner engine, v5.0"
2. Сверстанный макет
Нужно:
Настроить скрипт на поддоменах для разных форматов баннеров.
Примерно как здесь http://bx.neolabs.kz, только сделать одну регистрацию
на все форматы, и один логин.
Скрипт можно скачать здесь http://xflash.kz/tbe5.zip
Натянуть дизайн.
Вобщем, все настроить от и до, в итоге я должен получить сайт баннерообменной
сети, только без контента.
Без портфолио на веблансере не беспокоить.
Если в сервисе меньше 2-х месяцев, не беспокоить.
Обратите внимание, ПРЕДОПЛАТЫ НЕТ и не будет, я плачу только за результат.
Предложения только сюда, в асе и почте игнорирую.
Оставляйте номера iсq, я с вами свяжусь.
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