Граббер товаров для интернет магазина

Необходимо написание граббера для импорта товаров из интернет магазинов в магазин на shop-script'e.

1. Работа по крону.

2. Возможность добавления новых магазинов.(То есть не грабер для конкретного магазина, а граббер магазинОВ).

3. В админке нужно сделать чтобы была возможность увеличивать цены. То есть если при импорте цена была 1000 у.е., а показатель увеличения цены - 10%, то на сайте цена уже будет 1100у.е.

4. Грабились картинки вместе с товарами.