Настройка интернет-магазина

Веб-программированиеЗавершен8 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть существующий интернет магазин, на системе управления.

Требуется добавить некоторые модули и дополнительные динамические страницы.

Пишите кто готов, скину ТЗ.

16 лет назад
Nobles
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
IndexOne
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$20
Дмитрий хорошо справился с задачей. Оперативно и качественно. +
+
  • Похожие заказы

  • Системы автовыплат

    $100

    необходимо в скрипт hyip от goldcoders сделать автоматический прием - выплату четырех видов валют - Egold Pecunix LibertyReserve V-money . Скрипт есть,осталось только систему автовыплат сделать.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать сайт

    На сайте http://www.allbiz.kz нужно доработать следующее: В админке: 1. Редактирование городов+ 2. Редактирование разделов 3. Редактирование подразделов 4. Редактирование фирм+ 5. Вип места+ 6. Редактирование новостей и новостей компаний 7. Редактирование контента основных страниц 8. Массовая рассылка на зарегестрированные емайлы *под редактированием понимается удобное удаление/изменение/добавление на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать сайт

    Нужен человек для создания сайта и возможно поддержания его на основе webdirector или чего - ниибудь вроде него. Т.е. требуется человек который умеет работать в такой или аналогичной системе, но впринципе возможно и создание сайта без ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Веб-система для отеля

    Необходимо написать первую часть минисистемы управления продажами комнат в отеле. Первая часть - ввод информации. Эта часть полностью состоит из ввода данных в простые формы и сохранения их в таких же простых таблицах mysql ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интеграция форума IPB с сайтом

    Есть несколько задач по интеграции форума IPB с сайтом. В частности: - единая авторизация (частично уже есть) - перенес с форума на сайт контрольной панели юзера - написание модуля аттача файлов через контрольную панель юзера Кандидат должен отлично владеть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать Flash плеер

    Здравствуйте. Нужно доработать Flash плеер http://flv-mp3.com/ru/, нужно чтоб плеер показывал привьюшку. Плеер будет стоять на движке DLE. Уважаемые программисты пишите пожалуйста цены.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Немного дороботать скрипт

    $5

    Немного дороботать скрипт : http://fifa-club.com/index.php?option=com_ratetable&amp;Itemid=2 ..надо будет кое-что подправить. Денег мало осталось,почти не осталось,так что прошу не писать,а маленькой суммы.С меня хороший отзыв))..

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад