Веб-система для отеля

Необходимо написать первую часть минисистемы управления продажами комнат в отеле.

Первая часть - ввод информации. Эта часть полностью состоит из ввода данных в простые формы и сохранения их в таких же простых таблицах mysql с возможностью редактирования. Сложность на этом этапе только в понимании реализуемого бизнес-процесса, это понимание является обязательным требованием. В ТЗ все описано и еще подробно объясню голосом. Связь только по voip, желательно скайп, никаких чатов. Все шаблоны и дизайн сделаны уже в виде php, которые можно посмотреть здесь:

В первой части делаем только закладку Setup с 4-мя подразделами.

http://txt.2uk.ru/ha/allocations_setup.php

Сейчас внутри только статический html, с примерами данных для понимая. Необходимо внедрить движок.

Первый этап проверочно-отборный. После первого этапа будут еще несколько. Интересуют сжатые сроки и полная занятость до последнего релиза. Система в действительности не сложная, надо аккуратно разобраться в исходных данных.

Указывайте свои сроки и бюджет на первый этап.

ТЗ:

Перед описанием форм, хочу сразу оговориться что система мульти-отельная, есть таблица отелей в которой содержится два значения - название и общее количество комнат в отеле, все формы которые будут описывать ниже должны быть доступны для каждого отеля, выбор которого осуществляется в самом начале в момент входа в систему. Каждая таблица для всех нижеописанных форм должна содержать колонку hotel.

Setup-> Room Types

1) Задается тип комнат и их количество.

Setup-> Allocations

2) Allocation Set - типы комнат объединяются в пулы. Сложный момент, надо абстрагироваться, так как это масло масленое, но еще одна таблица.Room Types берутся из таблицы предыдущей формы.

3) Allocation Channels - задаются каналы продаж и их тип - выбор из двух.

4) Allocation Tiers - пулы комнат привязываются к каналам продаж, каналов может быть несколько и тут должна быть проверка на тип канала - обьединять можно только однотипные. Проверка на JS. Данные берутся из двух предыдущих таблиц.

Setup-> Reserves

5) Automatic Reserve Rules задается количество комнат для каждого пула которые будут в автоматическом резерве, до приближения заданного количества дней.

6) Manual Reserves (Fixed allocations) - создается новый тип резервации для пула.

Setup-> Allocation Rules

7) Здесь уже в цикле выводятся формы для каждого типа пула комнат. Начинается бизнес-логика. Столбцы - привязанные каналы для данного пула. Вводимые данные: кол-во свободных комнат и кол-во выданных комнат каждому каналу для продажи. Есть каналы без кол-ва, а с бинарным значением - открыты продажи или нет.