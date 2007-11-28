Веб-система для отеля

Нужен человек, готовый изучить этот скриптовой язык и выполнять регулярные проекты с его использованием. Синтаксис встроенного в FirstClass (http://www.firstclass.com/) языка похож на SSI. Выполняемая функция — отображение данных из внутренней базы (почта, события, конференции, приложения) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать первую часть минисистемы управления продажами комнат в отеле.
Первая часть - ввод информации. Эта часть полностью состоит из ввода данных в простые формы и сохранения их в таких же простых таблицах mysql с возможностью редактирования. Сложность на этом этапе только в понимании реализуемого бизнес-процесса, это понимание является обязательным требованием. В ТЗ все описано и еще подробно объясню голосом. Связь только по voip, желательно скайп, никаких чатов. Все шаблоны и дизайн сделаны уже в виде php, которые можно посмотреть здесь:
В первой части делаем только закладку Setup с 4-мя подразделами.
http://txt.2uk.ru/ha/allocations_setup.php
Сейчас внутри только статический html, с примерами данных для понимая. Необходимо внедрить движок.
Первый этап проверочно-отборный. После первого этапа будут еще несколько. Интересуют сжатые сроки и полная занятость до последнего релиза. Система в действительности не сложная, надо аккуратно разобраться в исходных данных.
Указывайте свои сроки и бюджет на первый этап.
ТЗ:
Перед описанием форм, хочу сразу оговориться что система мульти-отельная, есть таблица отелей в которой содержится два значения - название и общее количество комнат в отеле, все формы которые будут описывать ниже должны быть доступны для каждого отеля, выбор которого осуществляется в самом начале в момент входа в систему. Каждая таблица для всех нижеописанных форм должна содержать колонку hotel.
Setup-> Room Types
1) Задается тип комнат и их количество.
Setup-> Allocations
2) Allocation Set - типы комнат объединяются в пулы. Сложный момент, надо абстрагироваться, так как это масло масленое, но еще одна таблица.Room Types берутся из таблицы предыдущей формы.
3) Allocation Channels - задаются каналы продаж и их тип - выбор из двух.
4) Allocation Tiers - пулы комнат привязываются к каналам продаж, каналов может быть несколько и тут должна быть проверка на тип канала - обьединять можно только однотипные. Проверка на JS. Данные берутся из двух предыдущих таблиц.
Setup-> Reserves
5) Automatic Reserve Rules задается количество комнат для каждого пула которые будут в автоматическом резерве, до приближения заданного количества дней.
6) Manual Reserves (Fixed allocations) - создается новый тип резервации для пула.
Setup-> Allocation Rules
7) Здесь уже в цикле выводятся формы для каждого типа пула комнат. Начинается бизнес-логика. Столбцы - привязанные каналы для данного пула. Вводимые данные: кол-во свободных комнат и кол-во выданных комнат каждому каналу для продажи. Есть каналы без кол-ва, а с бинарным значением - открыты продажи или нет.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Есть несколько задач по интеграции форума IPB с сайтом. В частности: - единая авторизация (частично уже есть) - перенес с форума на сайт контрольной панели юзера - написание модуля аттача файлов через контрольную панель юзера Кандидат должен отлично владеть ...Закрыт16 лет назад
Здравствуйте. Нужно доработать Flash плеер http://flv-mp3.com/ru/, нужно чтоб плеер показывал привьюшку. Плеер будет стоять на движке DLE. Уважаемые программисты пишите пожалуйста цены.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $5
Немного дороботать скрипт : http://fifa-club.com/index.php?option=com_ratetable&Itemid=2 ..надо будет кое-что подправить. Денег мало осталось,почти не осталось,так что прошу не писать,а маленькой суммы.С меня хороший отзыв))..Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Дано: дизайн в формате PSD Задача: сделать из него работоспособный скин для форума phpBB. Соискатели, укажите в предложении: 1. желаемую цену в рублях. 2. ориентировочный срок выполнения. 3. версию форума, для которой сможете сделать скин (2 или 3) 4. контакты. В личные ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Есть возможность принимать аудиосигнал на ПК, уже научились передавать его как радио по локальной сети. Нужно каким-то образом передавать аудио-сигнал с ПК в интернет. На сайте ставим проигрыватель, люди слушают. Такое реально? Если да, то ...Завершен16 лет назад
- $100
Ищу свободных программистов для запуска доски объявлений. Кто с какими скриптами работал - прошу писать в личку.Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим граберВеб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Разработать точно такой же каталог: http://www.vator.fi/pdf/sealine/en/sealine.html С такими же падающими тенями! Это очень важно! Наполнение все есть. Нужна профессиональная работа.Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Нужно разработать во Флаш интерактивный план нового строящегося посёлка: с описанием по каждому участку, небольшим предпросмотром, контактной информацией, с сылками на расширенную галерею с каждого участка на сайт. Требования: AS 3 до 1мб если будет возможность менять данные по участкам с сайта ...Закрыт16 лет назад