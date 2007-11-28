Разработка веб-шаблонов для FirstClass

Нужен человек, готовый изучить этот скриптовой язык и выполнять регулярные проекты с его использованием. Синтаксис встроенного в FirstClass (http://www.firstclass.com/) языка похож на SSI. Выполняемая функция — отображение данных из внутренней базы (почта, события, конференции, приложения) через веб-браузер.

В Швеции половина населения пользуется FirstClass, у нас есть прямой доступ к этому рынку. Так что, тот кто заинтересуется в написании скриптов для FirstClass без работы не останется.

Во вложенном файле стандартный шаблон для отображения письма.

Жду предложений и вопросов, если возникнут.