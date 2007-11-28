Имеется PDF файл. Необходимо написать скрипт (желательно PHP, но Perl, Java и т.п. тоже подходят), который будет определенный текст (его расположение, как и содержание самого файла известно) в этом файле заменять на мой текст. Стучите в ICQ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать двигу для портала!
Должен быть включен след функционал:
1.Древовидный форум
2.Фотогалерея
3.Доска обявлений
4.Блоги
5.Форма обратной связи
6.Новости
7.Каталог
8.Рассылка
9.Файловый мэнеджер
10.Статистика посещаемсоти
11.Знакомства
12.Управление пользователями
остальное будед дорабатываться походу
Выслушую ваши предложения
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