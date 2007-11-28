Написать двигу для портала

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок170 просмотров
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Нужно написать двигу для портала!

Должен быть включен след функционал:

1.Древовидный форум

2.Фотогалерея

3.Доска обявлений

4.Блоги

5.Форма обратной связи

6.Новости

7.Каталог

8.Рассылка

9.Файловый мэнеджер

10.Статистика посещаемсоти

11.Знакомства

12.Управление пользователями

остальное будед дорабатываться походу

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16 лет назад
BOMZH
Россия
16 лет в сервисе
Был
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