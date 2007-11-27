Для тех, кто умеет делать Flash

Здравствуйте, это очень срочная работа и сделать её нужно до пятницы, она неочень сложна, всё уже есть, весь материал на готове, осталось только анимировать и всё!

Предоплаты сразу говорю, не будет!, так как на данном сайте, я дважды прогадал и пролетел с предоплатами!

Говорю честно, я из серьезной компании, и кидать никого не собираюсь, единственное мне нужен серьезный результат, в случае успешной работы оплачу премиальные.

Тз и сценарий вложенны в данный проект!

ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ, ВЕСЬ МАТЕРИАЛ ГОТОВ, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ВСЁ АНИМИРОВАТЬ,

ЗАРАНИЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!