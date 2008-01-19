Сграббить данные с вконтакте.ру

$100
Веб-программированиеЗавершен5 заявок277 просмотров
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Нужно сграббить данные из формы http://vkontakte.ru/reg0 (вкладка Университет) (страна--город--вуз--факультет--кафедра) и сделать из них справочник. В результате нужно получить точно такую же форму.

Предварительно прошу зайти по ссылке и проанализировать как вы будете вытаскивать данные.

После чего пишите ваши предложения в ЛС.

16 лет назад
fngl
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
ShekhovtsovS
Сергей 
50 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$150
2 дня
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