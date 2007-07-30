Автоматическая выписка счета

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот требования по скрипту:

Реквизиты загружаются из блокнота

Заказ товара:

Прайс загружается из Excel

Далее выбор товара >

форма

Поля для заполнения (заполнять обязательно):

Название компании

Форма собственности (ООО, ЗАО, ИП и т.д.)

ИНН

Город

Адрес

Телефон

e-mail*

Контактное лицо*

* в формировании счета не участвует

Список товара

Наименование цена кол-во сумма

---

------

---

итого :

Условия оплаты (пример: Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ и т.д.)

Кнопка «выписать счет»

Формируется счет на новой странице для печати и отправляется копия на адрес клиента и менеджера компании.

Для администратора сайта:

Возможность менять/добавлять/удалять товарные позиции, условия оплаты, реквизиты, минимальную партию товара*

* есть 2 группы товаров (диски и боксы) с разным минимальным кол-во на продажу, 1группа от 3 000, 2 группа от 50 000

если меньше, то вывод ошибки с указанием мин. кол-во заказа

Номер счета и дата присваивается автоматом

16 лет назад
vlm20071
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать банерообменную сеть

    Нужно сделать банерообменную сеть. Итак у нас есть: 1. Скрипт "the banner engine, v5.0" 2. Сверстанный макет Нужно: Настроить скрипт на поддоменах для разных форматов баннеров. Примерно как здесь http://bx.neolabs.kz, только сделать одну регистрацию на все форматы, и один логин. Скрипт можно скачать ...

    Веб-программирование3 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон для Joomla + доработка и настройка движка

    1. Доработать дизайн на основе имеющегося psd и сделать шаблон для Joomla. 2. Существенная доработка и настройка движка. Т.о. желательно отличное знание php и умение быстро разбираться в коде модуля. Сайт + описание + psd(10Mb) http://www.filemaster.ru/files/j2461

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Знание PHPSHOP

    $20

    Нужно в пределах одного домена инсталировать второй магазин. Кто знает phpshop скрипт, тот знает о чем я говорю - неограниченное кол-во магазинов в пределах одного домена. Это своего рода, подработка. Предлагайте.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Генератор страниц

    Необходим генератор web-страниц (залинкованых с главной или "второй") вида "немного контента + 10 ссылок" (контент нужно генерить либо парсить... не важно, а ссылки берутся из текстового файла с разделителями). Количество генерируемых страниц - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Парсер данных компаний

    Нужно отпарсить данные компаний с нескольких сайтов. Проблема в том, что e-mail не указывается открыто (есть только форма обратной связи). Если можете решить проблему - буду рад сотрудничеству.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Php+perl+xml+mysql+distributed processing

    $240

    Отвечу только тем фриленсерам которые пришлют в личку резюме, аську, емейл, номер телефона, название города, портфолио. Не выкладываю здесь ТЗ но вышлю вам обязательно если вы подходите (см выше) Пожалуйста в письме укажите название темы.

    PHPMySQLPerl
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль для DataLife Engine cms

    Нужен индивидуальный модуль для интеграции smscoin.com в dle движок. Модуль должен включать в себя возможность изменения скрока действия ключа , а так же способ оплаты . Пример можно просмотреть сдесь http://4dle.ru/2007/07/30/pay_mod_wm__smsz.html#comment Для более подробной информации обращайтесь ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Векстку на cms

    $150

    Есть верстка, требуется: -поправить верстку -поставить сайт на CMS CMS может быть Ваша или нечто вроде Джумалы. Полное ТЗ прикреплено к проекту. Кратко: Фото Новости/Статьи Объявления Есть шаблон на psd Использую безопасность сделки! Проект ставлю второй раз т.к. один из фрилансеров который за него брался исчез:( ICQ ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать скрипт

    $100

    Нужно написать скрипит желательно на php по бесплатной отправки смс на операторы России Украины Казахстана такой как на http://smste.ru/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад