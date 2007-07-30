Автоматическая выписка счета

Вот требования по скрипту:

Реквизиты загружаются из блокнота

Заказ товара:

Прайс загружается из Excel

Далее выбор товара >

форма

Поля для заполнения (заполнять обязательно):

Название компании

Форма собственности (ООО, ЗАО, ИП и т.д.)

ИНН

Город

Адрес

Телефон

e-mail*

Контактное лицо*

* в формировании счета не участвует

Список товара

Наименование цена кол-во сумма

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итого :

Условия оплаты (пример: Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ и т.д.)

Кнопка «выписать счет»

Формируется счет на новой странице для печати и отправляется копия на адрес клиента и менеджера компании.

Для администратора сайта:

Возможность менять/добавлять/удалять товарные позиции, условия оплаты, реквизиты, минимальную партию товара*

* есть 2 группы товаров (диски и боксы) с разным минимальным кол-во на продажу, 1группа от 3 000, 2 группа от 50 000

если меньше, то вывод ошибки с указанием мин. кол-во заказа

Номер счета и дата присваивается автоматом