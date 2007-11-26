Нужно сделать банерообменную сеть

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок173 просмотра
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Нужно сделать банерообменную сеть.

Итак у нас есть:

1. Скрипт "the banner engine, v5.0"

2. Сверстанный макет

Нужно:

Настроить скрипт на поддоменах для разных форматов баннеров.

Примерно как здесь http://bx.neolabs.kz, только сделать одну регистрацию

на все форматы, и один логин.

Скрипт можно скачать здесь http://xflash.kz/tbe5.zip

Натянуть дизайн.

Вобщем, все настроить от и до, в итоге я должен получить сайт баннерообменной

сети, только без контента.

Без портфолио на веблансере не беспокоить.

Если в сервисе меньше 2-х месяцев, не беспокоить.

Обратите внимание, ПРЕДОПЛАТЫ НЕТ и не будет, я плачу только за результат.

Предложения только сюда, в асе и почте игнорирую.

Оставляйте номера iсq, я с вами свяжусь.

16 лет назад
xflash
40 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад
16 лет назад
$200
50 дней
Было приятно работать с заказчиком, правда возникли некие вопросы, но очень быстро их у регулировали ! Вообщем, я был рад сотрудничеству с Игорем :)))
php-coder
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$150
5 дней
Jip
39 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
27 отзывов(-1)
16 лет назад
$200
1 день
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