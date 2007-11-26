Ремонт Карибского покера

Готовый скрипт имеется, нужно его настроить! Нужно сделать следующее: - поставить скрипт на хостинг - настроить wmsigner - и при нажатии получить бонус выходла html скраница, небольшим размером.! Трудности будут с цифровой подписью, пожалуйста, если у вас не было подобного ...