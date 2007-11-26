Парсинг и наполнение готового движка контентом

Нужно отедактировать скрипт на javascript. вывод идёт динамического меню. пример. НАЗВАНИЕ ТИП1 ТИП2 ...
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Есть движок от http://www.netartmedia.net/realestate/demo.html
Real Estate Portal 2.0
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