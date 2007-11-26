Доработка хостинга картинок

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки158 просмотров
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Есть сайт-сервис для размещения картинок в Интернете (наподобие radikal.ru)

Необходимо расширить функционал сервиса и исправить некоторые текущие баги.

Сервис работает на php + mysql

Ищется человек, который готов выполнить эту работу, а в дальнейшем при необходимости поддерживать его (естественно, за дополнительную плату).

Предложения принимаются только от опытных программистов с наличием портфолио и со сроком регистрации на weblancer.net не менее 3-5 месяцев (просто не хочется доверять работу человеку, который возьмется, а потом пропадет куда-нибудь).

16 лет назад
fill06
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Valer
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
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