Доработка хостинга картинок

Есть сайт-сервис для размещения картинок в Интернете (наподобие radikal.ru)

Необходимо расширить функционал сервиса и исправить некоторые текущие баги.

Сервис работает на php + mysql

Ищется человек, который готов выполнить эту работу, а в дальнейшем при необходимости поддерживать его (естественно, за дополнительную плату).

Предложения принимаются только от опытных программистов с наличием портфолио и со сроком регистрации на weblancer.net не менее 3-5 месяцев (просто не хочется доверять работу человеку, который возьмется, а потом пропадет куда-нибудь).