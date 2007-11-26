Доработка хостинга картинок

Меня в первую очередь интересует оценка работ, график платежа, способ платежа. писать лучше сразу на электронку, отвечу гораздо быстрее. Дизайн любой..максимально простой. Структура базы простая, она указана внизу. посетитель заходит и может начать смотреть или по дереву меню или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт-сервис для размещения картинок в Интернете (наподобие radikal.ru)
Необходимо расширить функционал сервиса и исправить некоторые текущие баги.
Сервис работает на php + mysql
Ищется человек, который готов выполнить эту работу, а в дальнейшем при необходимости поддерживать его (естественно, за дополнительную плату).
Предложения принимаются только от опытных программистов с наличием портфолио и со сроком регистрации на weblancer.net не менее 3-5 месяцев (просто не хочется доверять работу человеку, который возьмется, а потом пропадет куда-нибудь).
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