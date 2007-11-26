Сайт с базой на PHP

Меня в первую очередь интересует оценка работ, график платежа, способ платежа.

писать лучше сразу на электронку, отвечу гораздо быстрее.

Дизайн любой..максимально простой.

Структура базы простая, она указана внизу.

посетитель заходит и может начать смотреть или по дереву меню или по

поиску.

Поиск посуществляется по полям помеченным * или, в расширенном режиме

по всем полям, кроме текстовых.

Просмотр полных результатов поиска, внесение своих записей возможно

только после регистрации

Регистрация должна быть защищена от регистрации роботом.

Все зарегистрированные могут быть подключены к рассылке новых

предложений (без контактных данных)

Все зарегистрированные посетители должны проверяться на уникальность

(код + телефон (только цифры)) и мобильного телефона

При записи предложения, должно проверяться количество предложений

данного пользователя.

Для риэлтора макс количество установленное по умолчанию равно 3

для физ лица - 1

количество возможных записей может изменяться администратором.

При внесении данных, должны проверяться IP с котрого вносятся данные.

в случае если с одного IP вносятся данные от более чем 3х

пользователей, ползователь метится - на проверку.

В случае жалобы на пользователя от более чем 3х других, пользователь

вносится на проверку

При поступлении заявок на предложение, пользователь получает по

электронной почте извещение с указанием суммы

При выборе заявки, пользователь может указать свою цену на

предложение.

Пользователь также может сделать одну заявку на кредит, которая

рассылается все кредитным брокерам и представителям банка

Заявка имеет поля, указанные ниже

На эту заявку брокер может подать ответное предложение

Виды предложения

Сдать

Снять

Купить

Продать

Обмен

______________________________________________________

предмет:

Квартира

Комната

Коттедж

Дача

Офис

Склад

Гараж

Участок

______________________________________________________

Клиент

ФИО (название)

Пароль (уникальное поле)

Город

Код города

Телефон (уникальное поле)

Мобильный телефон (уникальное поле)

Вид клиента (риэлтор, частник,черный список,кредитный

брокер,представитель банка)

e-mail

Кол-во разрешенных предложений

Интересуемое направление

Рассылка

Тег (на проверку по жалобе, на проверку по IP)

Список собранных вариантов (предложений)

Количество заявок на кредит

______________________________________________________

Предложение

Клиент (проверка на уникальность, в случае если частник, на кол-во

предложений, если риэлтор, блок, если черный список)

Дата внесения

Дата обновления

Фото

Город (регион) (из справочника городов России, с проверкой по коду города)

Город (поселок) (текстовое)

Метро (из справочника метро в зависимости от города)

Адрес

Количество комнат

Вид предложения

Тип дома (Панельный, кирпичный, монолит, Сэндвч панель)

Текущее состояние (Ветхое, вторичное, новое, строится, в проекте)

Расстояние от метро (число)мин

Способ (пешком, маршрутка,Автобус/троллейбус/Трамвай)

Мебель (есть/нет)

Мебель (текстовое)

Этаж

Этажность здания

Общая площадь

Жилая площадь

Прощадь кухни

Газ (да/нет)

Балкон/лоджия (есть/нет)

Санузел (раздельный/совместный)

Телефон (есть/нет)

Интернет (есть/нет)

Состояние помещения (под ремонт, отремонтировано,евроремонт,элитный

ремонт)

Лифт (есть/нет)

Мусоропровод (есть/нет)

Расстояние от МКАД

Ближайшее шоссе (для Москвы и Питера из базы шоссе)

Доп информация (текст)

Стоимость (Доплата)

Валюта предложения

Полный платеж/Ипотека

Жилой/нежилой фонд

Дополнительные условия

Отягощения

______________________________________________________

Заявка на кредит

Гражданство

ФИО

Пол

Место рождение

Место регистрации

Дата рождения

Образование

Сведение о занятости

Стаж по последнему месту работы

Наличие судимости

Наличие а/м

Наличие недвижимости

Среднемесячный доход по 2НДФЛ

Среднемесячный доход по справке с работы

Среднемесячный семейный доход

Количество членов семьи

Срок кредита (лет)

Запрашиваемая сумма

Внесенный % от общей стоимости

______________________________________________________

Ответ брокера

Сумма возможного кредита

банковская % ставка

Сборы и платежи обслуживания

Начальный взнос

Страхование сделки

Комиссионные платежи

Эффективная % ставка

Возможность досрочного погашения без штрафов

Обеспечение кредита

______________________________________________________

Пример базы по Шоссе по Москве

Алтуфьевское шоссе

Апрелевка

Балашиха

Балашихинский р-н

Боровское шоссе

Быковское шоссе

Варшавское шоссе

Видное

Волоколамское шоссе

Воскресенск

Горьковское шоссе

Дедовск

Дзержинский

Дмитров

Дмитровское шоссе

Долгопрудный

Домодедово

Дубна

Егорьевское шоссе

Железнодорожный

Жуковский

Загорянский

Звенигород

Ивантеевка

Иваньковское шоссе

Ильинское шоссе

Истринский р-н

Калужское шоссе

Каширское шоссе

Киевское шоссе

Климовск

Клин

Кокошкино

Королев

Котельники

Красково

Красноармейск

Красногорск

Красногорский р-н

Куркинское шоссе

Ленинградское шоссе

Ленинский район

Лобня

Лыткарино

Люберцы

Минское шоссе

Можайское шоссе

Мытищи

Нарофоминский р-н

Нахабино

Немчиновка

Новокаширское шоссе

Новоподрезково

Новорижское шоссе

Новорязанское шоссе

Новосходненское шоссе

Ногинский р-н

Носовихинское шоссе

Одинцово

Одинцовский р-н

Осташковское шоссе

Подольск

Подушкинское шоссе

Пушкино

Пятницкое шоссе

Раменское

Реутов

Рогачевское шоссе

Рублево-Успенское шоссе

Рублевское шоссе

Рязанское шоссе

Серпухов

Симферопольское шоссе

Сколковское шоссе

Солнечногорский р-н

Старокалужское шоссе

Сходня

Троицк

Химки

Химкинский район

Чехов

Щелково

Щелково-7

Щелковский р-н

Щелковское шоссе

Щербинка

Электросталь

Электроугли

Юбилейный

Ярославское шоссе