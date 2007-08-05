Сграббить данные с вконтакте.ру

Уважаемые дамы и господа :) Появилась необходимость в неких магических манипуляциях по преобразованию psd файлика в готовую тему под ВордПрес! При создании дизайна (см. прикрепленные) за основу была взята следующая темка: http://www.darrenhoyt.com/2007/08/05/wordpress-magazine-theme-released/ но при наличии таланта, это ...
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Нужно сграббить данные из формы http://vkontakte.ru/reg0 (вкладка Университет) и сделать из них справочик. В результате нужно получить точно такую же форму.
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