Сграббить данные с вконтакте.ру

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Нужно сграббить данные из формы http://vkontakte.ru/reg0 (вкладка Университет) и сделать из них справочик. В результате нужно получить точно такую же форму.

16 лет назад
fngl
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Voice
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад
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