Натянуть порезанный дизайн на CMS

Добрый день.

Есть сверстанный шаблон сайта. Требуется программист со своей CMS (либо собственноручно написанной, либо какой-то готовой, не суть важно), который натянет на CMS этот шаблон.

Сайт - обычный простенький корпоративный сайт. Стандартные разделы (о компании, продукция, контакты и т.д.), никаких корзин, заказов и прочего. "Продвинутая статика" :)

Требования к cms - хоть насколько-то юзер-френдли интерфейс, wysiwyg, чтобы редактировать и добавлять страницы мог человек, не знакомый с HTML и программированием.

Скроки очень сжатые (сильно желательно сделать уже сегодня), обещаю небольшой бонус за срочность.

От вас - показать действие CMS на каком-то примере, озвучить цену и сроки. С нетерпением жду предложений!