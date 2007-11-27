Натянуть порезанный дизайн на CMS

Уважаемые дамы и господа :) Появилась необходимость в неких магических манипуляциях по преобразованию psd файлика в готовую тему под ВордПрес! При создании дизайна (см. прикрепленные) за основу была взята следующая темка: http://www.darrenhoyt.com/2007/08/05/wordpress-magazine-theme-released/ но при наличии таланта, это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сверстанный шаблон сайта. Требуется программист со своей CMS (либо собственноручно написанной, либо какой-то готовой, не суть важно), который натянет на CMS этот шаблон.
Сайт - обычный простенький корпоративный сайт. Стандартные разделы (о компании, продукция, контакты и т.д.), никаких корзин, заказов и прочего. "Продвинутая статика" :)
Требования к cms - хоть насколько-то юзер-френдли интерфейс, wysiwyg, чтобы редактировать и добавлять страницы мог человек, не знакомый с HTML и программированием.
Скроки очень сжатые (сильно желательно сделать уже сегодня), обещаю небольшой бонус за срочность.
От вас - показать действие CMS на каком-то примере, озвучить цену и сроки. С нетерпением жду предложений!
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