Натянуть порезанный дизайн на CMS

$50
Веб-программированиеЗавершен11 заявок213 просмотров
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Добрый день.

Есть сверстанный шаблон сайта. Требуется программист со своей CMS (либо собственноручно написанной, либо какой-то готовой, не суть важно), который натянет на CMS этот шаблон.

Сайт - обычный простенький корпоративный сайт. Стандартные разделы (о компании, продукция, контакты и т.д.), никаких корзин, заказов и прочего. "Продвинутая статика" :)

Требования к cms - хоть насколько-то юзер-френдли интерфейс, wysiwyg, чтобы редактировать и добавлять страницы мог человек, не знакомый с HTML и программированием.

Скроки очень сжатые (сильно желательно сделать уже сегодня), обещаю небольшой бонус за срочность.

От вас - показать действие CMS на каком-то примере, озвучить цену и сроки. С нетерпением жду предложений!

16 лет назад
takanton
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Pavlink_std
Алексей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Знаете, что значит фраза "сроки горят"? Алексей знает и понимает :) Работу выполнил качественно и в срок (менее суток), указываемые недочеты исправляет, способен подсказать интересные решения. Рекомендую.
Работать с Антоном легко и приятно. Чёткая постановка ТЗ. Оплата без задержек, с учётом срочности. Рекомендую !