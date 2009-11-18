takanton

Антон Довгий takanton

 
38 летУкраина/Армянск
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO-адаптация, включая ЧПУ

    Добрый день. Нужен человек, хорошо разбирающийся в джумле. Первое, что нужно сделать - SEO-адаптация, включая ЧПУ. Дальше наверняка будет что-то еще. Приветствуются инициативные ребята, которые могут и будут предлагать свои мысли и варианты решений. Адрес ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание простого магазина подарков

    Необходимо создать магазин. Тематика - подарки, товара немного, несколько десятков наименований. Недорого. Вполне допустимо использование движков, и даже платформ, требующих ежемесячной платы (аренда интернет-магазина), возможно, последний вариант подойдет лучше всего. Жестких требований, нет, но хочется видеть ...

    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Быстро сделать флеш-баннер

    Нужно быстро и недорого сваять флеш-баннер, не рассчитываю на произведение искусства, нужно быстро и дешево. Жду предложений.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать движок для сайта.

    Делаем движок сайта битвы брендов. Можете писать с нуля, можете модифицировать двиг http://bubblebublim.ru/battle/download/ - мне все равно. Главное запустить как можно быстрей, писать по возможности не криво, предполагаемая нагрузка - 500к в сутки. Планируется ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание движка под готовый дизайн.

    $300

    Делаем клон сайта 1001golos.ru с корректировками. Основной нюанс - это будет не один сайт, а движок, на котором будет сделано несколько подобных сайтов с тематическим или “половым” уклоном. Поэтому нужна некая CMS для изменения/настройки. Ничего сложного, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Клонирование групона с дополнениями.

    Ищем оперативного программиста для клонирования groupon.com (сайт коллективных покупок, сайт скидок, групон, покупон, биглион, biglion). Работа поэтапная, первое задание стрессовое - быстро передрать и запустить клон с минимальными изменениями (подробности при личном общении), это будет ...

    PHPAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подредактировать CSS

    Есть магазин футболок, партнер prostoprint.com, необходимы мелкие правки. Разбирающемуся - работы на 5-15 минут имхо. Сайт www.funfarm.ru. Что нужно: - Поставить корзину "на место" - В шапке зеленый текст сделать именно текстом (сейчас картинкой) - В строке меню ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать дизайн футболок на заданную тематику.

    $500

    Необходимо разработать футболки с картинками на тему "Веселый фермер" (приложение вконтакте - http://farmer.vkontakte.ru/) и прикольными подписями. Полет фантазии не ограничивается, наоборот приветствуется, есть только одно условие: картинка должна узнаваться. Т.е. глядя на футболку, должно быть ...

    Иллюстрации и Рисунки3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Натянуть порезанный дизайн на CMS

    $50

    Добрый день. Есть сверстанный шаблон сайта. Требуется программист со своей CMS (либо собственноручно написанной, либо какой-то готовой, не суть важно), который натянет на CMS этот шаблон. Сайт - обычный простенький корпоративный сайт. Стандартные разделы (о ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта для фирмы производителя бытовой химии

    $100

    Нужен дизайн сайта для фирмы, производящей стиральные порошки, средства для мытья посуды и т.д. Название фирмы - "Белоснежка", в логотипе сказочный персонаж из "Белоснежка и семь гномов" (см. вложение). Дизайн нужно обыграть следующим образом: ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
safe-home
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
12 лет назад
Быстро сделать флеш-баннер
Четко поставленое ТЗ, моментальная оплата, легок в общении. От работы остался позитив. Рекомендую. +10 Буду рад новым заказам.
Андрей отлично понял задачу, качественно и быстро сделал именно то, что требовалось. В дальнейшем буду обращаться только к нему.
Ответный отзыв
ArtVooDoo
Татьяна 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$110
10 баллов
14 лет назад
Разработать дизайн футболок на заданную тематику.
Весьма приятно работать с Антоном. Сотрудничаем до сих пор. Очень довольны! Рекомендую!
Интересные идеи, четкое понимание задачи и великолепное исполнение! Продолжаю работать и рекомендую как ответственного исполнителя ;)
Ответный отзыв
Locksli
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
$10
10 баллов
14 лет назад
Подредактировать CSS
Четкое тз, заплатил сразу и даже больше чем договаривались. Спасибо.
Сергей сразу понял задачу, без лишних вопросов всё сделал! Рекомендую ;)
Ответный отзыв
Summer_Rain
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$75
10 баллов
14 лет назад
Разработать дизайн футболок на заданную тематику.
Антон приятный в общении человек. Заказчик, который знает чего хочет, гибкий, предоставляет всю необходимцю информацию и более. Оплачивает работу вовремя, в моем случае поэтапно. Спасибо. Рекомендую!
Саша быстрее всех разобрался в задаче и прислал интересные варианты. Все недоработки и даже несоответствия по нашей вине - дорабатывает и исправляет на отлично. Интересные идеи, качественное исполнение, оперативные ответы, грамотное и приятное общение. С удовольствием продолжаем сотрудничать с Александром. Рекомендую!
Ответный отзыв
she-baibak
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Разработать дизайн футболок на заданную тематику.
Очень понравилось работать с Антоном! Все четко, вовремя и доброжелательно:) Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Аня прежде всего крайне приятный человек. Имеет желание и потенциал для самосовершенствования. Не пожалеете ;)
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