Добрый день. Нужен человек, хорошо разбирающийся в джумле. Первое, что нужно сделать - SEO-адаптация, включая ЧПУ. Дальше наверняка будет что-то еще. Приветствуются инициативные ребята, которые могут и будут предлагать свои мысли и варианты решений. Адрес ...