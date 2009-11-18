Добрый день. Нужен человек, хорошо разбирающийся в джумле. Первое, что нужно сделать - SEO-адаптация, включая ЧПУ. Дальше наверняка будет что-то еще. Приветствуются инициативные ребята, которые могут и будут предлагать свои мысли и варианты решений. Адрес ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Сделать дизайн аватара и меню плюс верстка меню. Тематика - продажа подарков.Прочее1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать магазин. Тематика - подарки, товара немного, несколько десятков наименований. Недорого. Вполне допустимо использование движков, и даже платформ, требующих ежемесячной платы (аренда интернет-магазина), возможно, последний вариант подойдет лучше всего. Жестких требований, нет, но хочется видеть ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно быстро и недорого сваять флеш-баннер, не рассчитываю на произведение искусства, нужно быстро и дешево. Жду предложений.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Делаем движок сайта битвы брендов. Можете писать с нуля, можете модифицировать двиг http://bubblebublim.ru/battle/download/ - мне все равно. Главное запустить как можно быстрей, писать по возможности не криво, предполагаемая нагрузка - 500к в сутки. Планируется ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $300
Делаем клон сайта 1001golos.ru с корректировками. Основной нюанс - это будет не один сайт, а движок, на котором будет сделано несколько подобных сайтов с тематическим или “половым” уклоном. Поэтому нужна некая CMS для изменения/настройки. Ничего сложного, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищем оперативного программиста для клонирования groupon.com (сайт коллективных покупок, сайт скидок, групон, покупон, биглион, biglion). Работа поэтапная, первое задание стрессовое - быстро передрать и запустить клон с минимальными изменениями (подробности при личном общении), это будет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть магазин футболок, партнер prostoprint.com, необходимы мелкие правки. Разбирающемуся - работы на 5-15 минут имхо. Сайт www.funfarm.ru. Что нужно: - Поставить корзину "на место" - В шапке зеленый текст сделать именно текстом (сейчас картинкой) - В строке меню ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Необходимо разработать футболки с картинками на тему "Веселый фермер" (приложение вконтакте - http://farmer.vkontakte.ru/) и прикольными подписями. Полет фантазии не ограничивается, наоборот приветствуется, есть только одно условие: картинка должна узнаваться. Т.е. глядя на футболку, должно быть ...Иллюстрации и Рисунки3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Добрый день. Есть сверстанный шаблон сайта. Требуется программист со своей CMS (либо собственноручно написанной, либо какой-то готовой, не суть важно), который натянет на CMS этот шаблон. Сайт - обычный простенький корпоративный сайт. Стандартные разделы (о ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта для фирмы, производящей стиральные порошки, средства для мытья посуды и т.д. Название фирмы - "Белоснежка", в логотипе сказочный персонаж из "Белоснежка и семь гномов" (см. вложение). Дизайн нужно обыграть следующим образом: ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад