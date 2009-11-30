Подредактировать CSS

HTML-версткаЗавершен12 заявок293 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть магазин футболок, партнер prostoprint.com, необходимы мелкие правки. Разбирающемуся - работы на 5-15 минут имхо.

Сайт www.funfarm.ru. Что нужно:

- Поставить корзину "на место"

- В шапке зеленый текст сделать именно текстом (сейчас картинкой)

- В строке меню забацать фон (готовая картинка есть)

- Под строкой меню тоже установить фон (картинка тоже есть).

Крайне желателен опыт работы именно со скриптами простопринта, т.к. сделать нужно СЕГОДНЯ и не допускается что-то испортить. Предлагайте с ценами.

Спасибо, что обратили внимание.

CSS
14 лет назад
takanton
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Locksli
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Сергей сразу понял задачу, без лишних вопросов всё сделал! Рекомендую ;)
Четкое тз, заплатил сразу и даже больше чем договаривались. Спасибо.
  • Похожие заказы

  • Исправление багов верстки сайта talkfest.net

    Необходим человек с _сильными_ знаниями в верстке резиновых сайтов на дивах. Сайт весьма сложный и в последствии потребует дальнейших работ в том числе новой верстки. Так же будут и другие проекты, которые само собой пойдут ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание выпадающего меню на CSS

    $17

    Необходимо создать левое и верхнее выпадающее меню только средствами CSS Есть примеры: http://www.lwis.net/free-css-drop-down-menu/ и http://www.lwis.net/free-css-drop-down-menu/dropdown.flickr.com.vertical.html Подробное ТЗ в приложении Срок 2 дня Оплата 500 рублей (предпочтение тем исполнителям, кто принимает Яндекс-Деньги) Условия оплаты: 50% предоплата только тем, у кого есть ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Внести изменения в шаблоны сайта на Symfony

    Нужен толковый верстальщик на пару дней Для доработки сайта нужен человек, который хорошо верстает, а также обладает основами художественного вкуса. Задача - внести изменения в шаблоны сайта на Symfony, правки достаточно мелкие. По всем вопросам кода консультирует ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка компонента (Joomla 1.5)

    Необоходимо настроить компонент Xmap либо установить и настроить другой компонент для отображения Sitemap на сайте под Joomla 1.5 !!! На данный момент Xmap отображает только пункты меню. В карте нет материалов.!!!

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вёрстка готовых дизайнов под DLE 8.x

    Нужен средний верстальщик для СОВМЕСТНОЙ работы, имееться около 5 дизайнов которые надо сверстать под DLE 8.x После вёрстки Шаблоны будут выставлены на продажу и доход будет делиться на два. Жду предложение по ICQ три88 четыре99

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка макета

    $35

    Есть дизайн сайта нужно сделать его верстку пол DLE. Странички 2, главная и внутр. Внутренняя максимально похожа на главную. Бюджет в районе 35 $ на всё.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад