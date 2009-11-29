Нужен толковый верстальщик на пару дней

Для доработки сайта нужен человек, который хорошо верстает, а также обладает основами художественного вкуса.

Задача - внести изменения в шаблоны сайта на Symfony, правки достаточно мелкие. По всем вопросам кода консультирует и помогает мой программист, в движке разбираться не придется.

Для ознакомления прикладываю ТЗ, по нашему опыту - это пара дней работы. Приступать сразу же, как мы договоримся.

В случае удачного выполнения возможно долгосрочное сотрудничество с более интересными задачами.

Предложения только сюда, пожалуйста. В цену пишите сумму, в которую вы оцениваете пару дней работы.