Есть небольшая ошибочка в CSS или HTML
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен толковый верстальщик на пару дней
Для доработки сайта нужен человек, который хорошо верстает, а также обладает основами художественного вкуса.
Задача - внести изменения в шаблоны сайта на Symfony, правки достаточно мелкие. По всем вопросам кода консультирует и помогает мой программист, в движке разбираться не придется.
Для ознакомления прикладываю ТЗ, по нашему опыту - это пара дней работы. Приступать сразу же, как мы договоримся.
В случае удачного выполнения возможно долгосрочное сотрудничество с более интересными задачами.
Предложения только сюда, пожалуйста. В цену пишите сумму, в которую вы оцениваете пару дней работы.
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