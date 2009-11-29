Исправление верстки шаблона

Добрый день!

требуется внести изменения в вестку шаблона . адресс сайта - http://greatmedia.ru

Убрать модуль популярные статьи, Регистрация, архив новостей, опрос, рекламный банер, Сместить основное блок в лево т.е убрать коричневую заливку потому что надо листать. Сделать маленький отступ с лево и прово.

разобраться с изображениями для новостей это те что щес не отображаются.

все предложения в icq она в профиле.

сделать желательно быстро, работы вроде не много.

выбор подет на того кто предложит меньшую цену и лучший срок.