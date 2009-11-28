Сверстать проект под самописную CMS

Евгений был выбран в качестве исполнителя под верстку дизайна. Были выданы все необходимые для работы материалы, четко оговорен срок выполнения работы - 3 дня. Для данной работы срок более чем достаточен. Исполнитель сорвал сроки сдачи работы. Ему были предоставлены еще одни сутки. В оговоренное время Евгений даже не вышел на связь. В результате, потеряв время, вынужден передать работу другому исполнителю. Огорчен крайне непрофессиональным отношением Евгения к работе.