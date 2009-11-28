Немного переверстать сайт

HTML-версткаЗавершен4 заявки159 просмотров
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Здравствуйте, требуется (пере/до)верстать сайт, работы буквально на 20 минут.

Собственно, есть сайт - _http://insominamu.ru/ , где изображение "война с мечом", есть часть фона.

Требуется сделать так, чтобы картинка "война" шла отдельно, для динамического изменения на каждой страничке. Исходник PSD есть. На исходнике "воен" и фон в отдельных слоях... =)

Связь - ася:334417845.

Перед тем как написать в аську, оставьте свое предложение и цену за работу, плюс гарантирую отзыв :)

14 лет назад
tag-egor
Егор 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
zombieman
Руслан 
31 годПольша
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов(-2)
14 лет назад
$6
1 день
Работу сделал качественно, быстро. Сразу понял задание, и с полной ответственностью отнесся к работе! Рекомендую, приятный, ответственный человек! 10 баллов!
Было очень приятно работать с Егором. Человек четко поставил задачу и предоставил все материалы которые были нужны, в результате чего работа была выполнена очень быстро.
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