Немного переверстать сайт

Требуется верстальщик знакомый со спецификой верстки сайтов под CMS Magento. Есть готовый дизайн, его собственно и надо сверстать под эту CMS. Ваши предложения и цена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, требуется (пере/до)верстать сайт, работы буквально на 20 минут.
Собственно, есть сайт - _http://insominamu.ru/ , где изображение "война с мечом", есть часть фона.
Требуется сделать так, чтобы картинка "война" шла отдельно, для динамического изменения на каждой страничке. Исходник PSD есть. На исходнике "воен" и фон в отдельных слоях... =)
Связь - ася:334417845.
Перед тем как написать в аську, оставьте свое предложение и цену за работу, плюс гарантирую отзыв :)
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