Немного переверстать сайт

Здравствуйте, требуется (пере/до)верстать сайт, работы буквально на 20 минут.

Собственно, есть сайт - _http://insominamu.ru/ , где изображение "война с мечом", есть часть фона.

Требуется сделать так, чтобы картинка "война" шла отдельно, для динамического изменения на каждой страничке. Исходник PSD есть. На исходнике "воен" и фон в отдельных слоях... =)

Связь - ася:334417845.

Перед тем как написать в аську, оставьте свое предложение и цену за работу, плюс гарантирую отзыв :)