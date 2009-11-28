Строчно сверстать макет (1 страница, простой)

HTML-версткаЗавершен15 заявок289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Строчно (в течении 6 часов) сверствать макет из .psd!

Условия:

- блочная верстка

- валидная

- кроссбраузерно (опера, ослик, лиса, хром)

оставляем цены.

14 лет назад
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Сделал в лучшем виде. Остался доволен. Рекомендую!
Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Верстка сегодня

    $50

    Необходимо сделать верстку макета PSD, сегодня к вечеру. Подробности при общении.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вёрстка HTML-письма (специфический опыт необходим)

    Требуется сверстать письмо из PSD макета. Причём на этих выходных :( Обязательно предъявите пример вёрстки письма. Без опыта прошу не беспокоить. HTML для почты радикально отличается от HTML для современного браузера.

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка сайта, знание JQuery и AJax обязательно.

    $1000

    Необходимо сотрудничество на старт ап. Вёрстка на высочайшем уровне, знание JQuery и AJax обязательно. задачи: с PSD макетов верстать шаблоны для сайта. Править и дорабатывать их в случае необходимости. объём: 1 основной шаблон и дополнительные ...

    Верстка сайтаjQueryAjax
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тем, кто знает шаблоны DLE

    Нужен человек который быстро и недорого подверстает имеющийся шаблон DLE. в нем есть некоторые недочеты в css надо быстро и недорого исправить. делов на 5 минут.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вёрстка меню HTML + CSS + JAVASCRIPT

    Добрый день! Есть некое меню, доступное по адресу: http://www.boatmarket.ru/test/ (исходники: http://www.boatmarket.ru/test/hm.rar ). Работает более менее корректно только в Firefox (у меня 3.5.5), единственный минус, точнее два: 1. При наведении на второй уровень, пропадает background с первого. 2. При на ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проблемы с сайтом на Joomla

    Нужно исправить: 1. Неправильное отображение элементов при первой загрузке сайта в Опере. Некоторые элементы растягиваются, но при повторном обновление все восстанавливается. В IE все ок. 2. Интегрировать JComments в YOOcarousel (не отображаются комментарии в статьях которые выводятся ...

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад