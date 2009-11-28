Строчно сверстать макет (1 страница, простой)

Есть http://how-to-persuade-people.org.ua/arch_contents.html Надо выкинуть оттуда js, "развернуть" и свертстать в чистом html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Строчно (в течении 6 часов) сверствать макет из .psd!
Условия:
- блочная верстка
- валидная
- кроссбраузерно (опера, ослик, лиса, хром)
оставляем цены.
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