Строчно сверстать макет (1 страница, простой)

Добрый день! Есть некое меню, доступное по адресу: http://www.boatmarket.ru/test/ (исходники: http://www.boatmarket.ru/test/hm.rar ). Работает более менее корректно только в Firefox (у меня 3.5.5), единственный минус, точнее два: 1. При наведении на второй уровень, пропадает background с первого. 2. При на ...