Вёрстка HTML-письма (специфический опыт необходим)

Необходимо сотрудничество на старт ап. Вёрстка на высочайшем уровне, знание JQuery и AJax обязательно. задачи: с PSD макетов верстать шаблоны для сайта. Править и дорабатывать их в случае необходимости. объём: 1 основной шаблон и дополнительные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать письмо из PSD макета. Причём на этих выходных :(
Обязательно предъявите пример вёрстки письма.
Без опыта прошу не беспокоить. HTML для почты радикально отличается от HTML для современного браузера.
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