Для Александра Заикина - верста 2 сайтов

$60
HTML-версткаЗавершен1 заявка135 просмотров
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Нужно просто свествать только гланую (перевестать) с существующих сайтов с небольшими изменения по компановке блоков

http://www.gillscruise.com/

http://www.virginholidayscruises.co.uk/

никаких исхзодников нет ни в html ни а psd. то есть перевертать то что уже есть

сходников нет, нам нравится этот дизайн и он нам нужен сверстанный с небольшими изменениями

на http://www.gillscruise.com/

по возможности все тексты сделать тектом, а не картинкой (например телефон в шапке)

1. в шапке предусмотреть другой лого (чбы мы его не через css могли поменять), будет другой лайнер на фоновой картинке

2. верхнее меню длеть более ярким цветом (количесво пунктом меню будет менять)

3. Блок search сделать в красных оттенках

4. блок "top cruises offer" сделать в желтом цвете на подобии как на сайте eurocruises.ru

5. Поменять блок "Register for email updates" на блок "Звоните" + блок "Проконсультироваться" с eurocruises.ru и цветом сделать его как на eurocruises.ru

7. Блок "Two Voyages Just Released!" убрать

на http://www.virginholidayscruises.co.uk/

по возможности все тексты сделать тектом, а не картинкой (если такие там есть)

1. Верхнее меню должно быть текстом (количесво пунктом меню будет менять)

2. Поиск сделать в красных тонах

3. Поменять поиск и большой баннер

4. текст после баннеров с предложениями убрать, а концовку оставить

Предпочтительно верстать таблицами (исключение может быть шапка и меню) оба сайта

сделать 1 css файл с каталоге /img , в него де поместить все картинки

все остальные графические элементы взять с сайтов и поместить тоде в /img

в блоках "Top Cruise Offers" и баннеры на virginholidayscruises.co.uk/ можно свверстать только 2, а не все что там есть

14 лет назад
kudes
Павел 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$60
4 дня
Проект выполнен в срок и без особых замечаний. Буду дальше сотрудничать.
Чётко поставленная задача, адекватные сроки, оплата по факту без задержек. Будем сотрудничать. Рекомендую.
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