Нужна качественная верстка дизайна для сайта

Необходимо проверстать дизайн для сайта. (исходник само собой есть)

Требования: Резина, Кроссербраузерно (включая ие 6, хром, и редкие версии оперы ), Валидно, чистый сео оптимизированный код.

Кто не может выполнить хотя бы одно требование, прошу не отписываться в проекте !

Нужна качественная верстка, желательно сверстать блоками !

Ваша верстка будет ставиться после на CMS.

Сверстать необходимо до завтра до 12 часов по Москве !

Жду ваших предложений,джипег макета в приложении, в личку не писать !!!