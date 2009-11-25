Надо сделать несколько изменений в вёртске SHOPCMS

$50
HTML-версткаЗакрыт1 заявка171 просмотр
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Сделать небольшие доработки магазина noute.by

Движок - shopcms

Срок исполнения - 3 дня.

1. Доработка меню и изменениие.

2. Доработка раздела - 'подбери себе ноутбук' (Надо сделать чтобы работали ссылки в модуле)

3. Доработка блока корзина - подправить вёрстку (ошибку можно увидеть при добавлении любого товара в корзину)

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14 лет назад
hlopec
Игорь 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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