Надо сделать несколько изменений в вёртске SHOPCMS

Сайт ( nr.becti.net ) необходимо переверстать шаблон движка (DLE 8.3) на div верстку с учетом seo оптимизации: 1. заголовки в полной статье должны быть в ... 2. текст должен быть максимально близок к верху страницы (в html ...
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Сделать небольшие доработки магазина noute.by
Движок - shopcms
Срок исполнения - 3 дня.
1. Доработка меню и изменениие.
2. Доработка раздела - 'подбери себе ноутбук' (Надо сделать чтобы работали ссылки в модуле)
3. Доработка блока корзина - подправить вёрстку (ошибку можно увидеть при добавлении любого товара в корзину)
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