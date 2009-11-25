Создание сайта "Художественный салон"

Добрый день. Нужна помощь в верстке под вп. переделка дизайна, сайт должен иметь такой вид: http://www.aidox.ru/ http://www.icontext.ru/ Вроде простые сайты, но пока не знаю, из чего или просто новый тут сделать проще будет, либо качать какой-то шаблон переделать.. С ...