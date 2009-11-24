В прикрепленном архиве лежат psd 2-х страниц, нужно сверстать их по w3c стандартам, блочная, кроссбраузерная верстка. В течение нескольких дней будут еще 2 страницы. Напишите пожалуйста: 1. Вашу цену за одну страницу и за все 4. 2. Примеры ...