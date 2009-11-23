Поправить кроссбраузерность сайта

$5
HTML-версткаЗакрыт6 заявок145 просмотров
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Есть сверстаный сайт, HTML+CSS, FF Opera отображают нормально, в ИЕ проблема. Нужно исправить 3 блока. Работа на 5 минут.

14 лет назад
ACTEPI_X
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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