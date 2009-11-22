HTML-верстка шаблонов

DIV верстка по заданному шаблону. Несколько страниц. Пока есть только первая. При утверждении исполнителя буду орентироватся только на примеры работ. Ответы типа "сделаем" не интересуют. Скидывать ссылки на [email protected]
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