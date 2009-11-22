DIV верстка по заданному шаблону

Здравствуйте необходимо сверстать сайт. Главная и 12-13 внутренних. Внутренние однотипные - меняются только текст и фото. Систему управления не надо, только выпадающее меню (в двух местах). хотелось бы если это возможно уложиться в 1000 руб. Пишите на почту ...