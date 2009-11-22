Вот страничка http://www.dimart.ru/portfolio/personalnyiy_portret.html к первым 2м картинкам прикручен slimbox, но всплывают картинки ближе к правому краю. firebug выдает при анализе: margin-left: -379px; left: 711.5px; Пишите цену и срок. предложения скрыты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
DIV верстка по заданному шаблону. Несколько страниц. Пока есть только первая. При утверждении исполнителя буду орентироватся только на примеры работ. Ответы типа "сделаем" не интересуют. Скидывать ссылки на [email protected]
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